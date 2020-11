Sorrento-Napoli, Eav predispone servizio aggiuntivo con autobus per domani e venerdì

Per prevenire possibili disagi causati da soppressioni derivanti dal rifiuto dello straordinario da parte del personale, oltre al servizio bus sostitutivo (uno o più bus in sostituzione delle corse treni soppressi) Eav ha predisposto un servizio aggiuntivo di autobus (a prescindere dalle soppressioni o meno di corse) per le prossime giornate di Giovedì 19 e Venerdì 20 novembre, per l’intero arco della giornata, sulle linee vesuviane e flegree.

Il servizio aggiuntivo sarà così articolato:

Partenza ogni 30 minuti dalle 6 alle 9 dai capolinea di:

– Linee vesuviane – da Sorrento, Baiano, Poggiomarino e San Valentino Torio (via Sarno) per Napoli;

– Linee flegree – da Licola con arrivo a Mostra.

Saranno effettuate fermate in corrispondenza delle principali stazioni.

Partenza ogni 60 minuti dalle 9 alle 20 dai capolinea di:

Napoli Porta Nolana e Mostra verso i capolinea di cui al punto precedente.

Il servizio sarà effettuato con autobus noleggiati da terzi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di misure di prevenzione del contagio Covid-19. Come detto, le citate corse sono aggiuntive rispetto all’attuale servizio di autobus che viene svolto in sostituzione delle corse giornaliere ferroviarie soppresse, il cui dettaglio è riportato tempestivamente sul sito eavsrl.it alla sezione Infomobilità e sui canali social di Eav.