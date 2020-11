Sorrento. Massimo Coppola “La digitalizzazione al centro”

Sorrento ( Napoli ) . “Fin dalla campagna elettorale ho posto in evidenza l’importanza della digitalizzazione – dice il sindaco Massimo Coppola – . Oggi ho preso parte al webinar promosso da Anci e Inwit, incontro a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria. Tra gli altri, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi e il sindaco di Genova, Marco Bucci. Proprio a Sorrento, prima città in Italia, Inwit e Sirti hanno realizzato negli scorsi mesi una soluzione che permette l’installazione di impianti radio mobili ad impatto zero. Nelle prossime settimane illustreremo nel dettaglio la portata rivoluzionaria di questa tecnologia che si inserisce appieno nelle nostre politiche finalizzate a rendere Sorrento una città ecosostenibile, un progetto che permette di cogliere una grande opportunità per sviluppare importanti servizi per i cittadini, più smart e soprattutto più sostenibili, coniugando innovazione ed ambiente. Da sempre al centro della nostra idea di cambiamento.”