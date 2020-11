Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, interviene in diretta sulla sua pagina Facebook per ringraziare della fiducia accordatagli: “Ci tenevo, in questo momento, a ringraziare l’interezza delle istituzioni, i consiglieri comunali, il sindaco e tutti gli altri membri che compongono il consiglio comunale per la grande fiducia che mi è stata tributata qualche giorno fa nell’essere rieletto quale presidente del consiglio comunale. Ripetersi non è mai facile ed essere stato votato da tutti è stata una grandissima soddisfazione non solo personale ma a livello istituzionale perché tutte le forze politiche sono state unite sul mio nome. Momenti di unità istituzionale in questo particolare frangente storico sono delle scelte quasi obbligate che dobbiamo percorrere tutti insieme nel rispetto della nostra città e delle tante persone che stanno soffrendo sia per l’aspetto sanitario che per quello economico”