Sorrento. Luigi Di Prisco negativo al Covid “Siamo prudenti, così bloccheremo il virus”

Sorrento ( Napoli ) Nel fargli gli auguri lo immaginiamo in questa foto pre Covid, beneaugurante per tutti noi.

Care concittadine, cari concittadini,

come sapete, nei giorni scorsi, in linea con la trasparenza che mi contraddistingue e che ho sempre ritenuto doverosa per chiunque svolga un ruolo pubblico, avevo comunicato la mia positività al test molecolare per Covid-19, effettuato a scopo precauzionale pur in assenza di sintomi correlati al Coronavirus. Con la medesima trasparenza, sono lieto di comunicarvi questa sera che il secondo tampone, effettuato in data 7 novembre 2020, ha dato esito NEGATIVO. Tengo a sottolineare, ancora una volta, la mia piena adesione a tutte le prescrizioni e ai protocolli sanitari in vigore (distanziamento, mascherine e pulizia delle mani), anche durante il periodo antecedente alla diagnosi, come dimostra il fatto che tutti i miei contatti personali sono successivamente risultati negativi al tampone. Desidero pertanto invitare la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità sanitarie e ad esercitare la massima prudenza. Solo così sarà possibile bloccare la diffusione del virus. Desidero infine ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato vicinanza e solidarietà in un momento di comprensibile apprensione. Sono certo che insieme ce la faremo ad uscire presto da questa difficile situazione!