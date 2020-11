Sorrento, le parole di Antonino Siniscalchi: “Don Pasquale saluta tutti e ringrazia dell’affetto”

Sorrento. Antonino Siniscalchi rassicura sulle condizioni di Don Pasquale che manda i suoi saluti.

«Devo rimanere ancora qualche giorno qui». Stamattina ho parlato con don Pasquale. Ovviamente abbiamo focalizzato l’attenzione sulla sua degenza in ospedale e, immancabilmente, sulla marcia trionfale del Sorrento. Prosegue le cure, ma non dimentica gli amici, «Ringrazio tutti della sincera partecipazione e dell’affetto che state manifestando per me. Spero di tornare presto a Sorrento!».

Don Pasquale Ercolano, come ci aveva informato Nino Apreda, è ricoverato al Policlinico di Napoli per accertamenti. Non ha il Covid-19, ma le sue condizioni impongono verifiche, per uno che non ha mai avuto un’ influenza è tanto.