Sorrento, le elezioni non sono a rischio. Morelli: “Nessun ricorso al Tar”

Le elezioni di Sorrento che potevano essere inficiate da Marco Fiorentino non sono a rischio: perché, come ha specificato Morelli, non ci sarà ricorso al Tar contrariamente a quanto riportato e diffuso. Come riportano i colleghi di Agorà, rimarrebbe solo l’ipotesi di Mario Gargiulo che però non sembra intenzionato ad avere accesso agli atti.

Alcuni membri dell’amministrazione Coppola ci hanno spiegato come è avvenuto l’accordo con Marco Fiorentino: un’intesa che non ha avuto forma legale ma è stata solo di carattere politico. Il gruppo di Massimo Coppola ha scelto di andare da solo al ballottaggio. Per cui se si dovesse andare al Tar, di fatto, nessuno accordo è stato preso e le elezioni non possono essere compromesse.