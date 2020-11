Sorrento, la conferma per Luigi Di Prisco: eletto Presidente del Consiglio Comunale. Questo pomeriggio di lunedì 23 novembre 2020, a partire dalle ore 17.00, si è tenuta in prima convocazione presso la Casa Comunale sita alla Rampa Marina Piccola, 1, in Piazza Sant’Antonino, la prima seduta di Consiglio Comunale di Sorrento.

Ordine del giorno:

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Convalida degli eletti Surroga Dott. Antonino Fiorentino; Giuramento del Sindaco; Elezioni del Presidente del Consiglio comunale; Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Municipale; Nomina Commissione Elettorale Comunale; Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; Nomina Commissione consiliare per la Trasparenza amministrativa e per il controllo degli atti; Nomina della Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari delle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di appello.

Il nuovo organigramma del consiglio comunale, escludendo Marco Fiorentino, dichiarato incandidabile dalla Commissione elettorale, salvo ulteriori incompatibilità, è composto da Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese (Viviamo Sorrento); Paolo Pane, Desirèe Ioviero, Vincenzo Sorrentino e Gaetano Mauro (Sorrento Adesso); Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese (Viviamo Sorrento); Eduardo Fiorentino e Luciana Cafiero (Nuova Sorrento); Ivan Gargiulo (Pd); Alessandro Acampora (Sorrentocistò); Federico Cuomo (Grande Sorrento), Mariano Pontecorvo (Il Ponte), Mario Gargiulo (Candidato sindaco Con Noi), Luigi Gargiulo (Sorrento Tua) e Rossella Di Leva (in surroga a Antonino Fiorentino, designato assessore) al posto di Marco Fiorentino (Energie per Sorrento).

Importante la riconferma di Luigi Di Prisco: dopo il giuramento del sindaco Massimo Coppola, la scelta del Presidente del Consiglio Comunale della città di Sorrento è ricaduta proprio su di lui, il presidente uscente ed il primo degli eletti.