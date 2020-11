Napoli . Sorrento / Ischia. Alilauro Gruso tra i top ten del settore Trasporti marittimi . Un bel risultato per la società della Campania, che ha nel core business Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, come riporta Adnkronos C’è Alilauro Gruson tra le 10 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria del settore Logistica e Trasporti. L’azienda del gruppo Volaviamare sarà premiata, insieme a 122 imprese scelte in 18 settori strategici, con l’Alta onorificenza di bilancio del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi, che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

“Sono orgoglioso di ritirare il premio a nome dell’azienda e dell’intero gruppo – commenta Salvatore Lauro, presidente dell’azienda del gruppo Volaviamare – E’ la dimostrazione che serietà, programmazione e innovazione pagano sempre. Con la pandemia il settore dei trasporti è investito di una crisi strutturale importante, ma stiamo già lavorando per una piena ripresa: la gente avrà desiderio di rimettersi in moto e tornare e viaggiare e noi ci saremo, efficienti come sempre”.