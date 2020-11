Sorrento in lutto per la perdita di Marianna Pollio, detta Anna

La città di Sorrento è in cordoglio per la perdita della Terziaria Francescana Marianna Pollio, all’età di 83 anni. Marianna, conosciuta da tutti come Anna, lascia in un profondo dolore il marito Luigi Russo, i figli Michele e Tiziana, la nuora Luisa, i cari nipoti Noemi e Manuel, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

Il rito funebre si terrà domani, domenica 15 novembre alle ore 8:15, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Casarlano.

La redazione di Positanonews si unisce ai familiari della cara Marianna ed esprime i più sinceri sentimenti di cordoglio.