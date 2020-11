Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola parla in diretta ai cittadini “Vi aggiorno sui 30mila tamponi donati dalla Msc Foundation di cui vi ho accennato qualche giorno fa.Stamattina a Piano di Sorrento con il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, e il consigliere Paolo Pane, ho incontrato i tecnici che ci hanno illustrato le caratteristiche dei test antigenici che saranno utilizzati per individuare l’eventuale positività di cittadini dell’area costiera al Covid-19.

L’incontro è stato utile per capire meglio il funzionamento dei test ed il loro impiego. Stiamo lavorando in queste ore per definire le modalità di somministrazione e l’individuazione delle categorie di cittadini da sottoporre allo screening. Resta centrale il ruolo dell’Asl Napoli 3 Sud, con la quale confidiamo di sottoscrivere a breve un protocollo di intesa per una indispensabile collaborazione.”

Il primo cittadino con una comunicazione in diretta fa sapere ai cittadini del momento difficile e dei test che verranno suddivisi in Penisola Sorrentina fra i comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense.