Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, in una diretta sulla sua pagina Facebook, ha parlato del primo reparto Covid allestito dall’ospedale cittadino e collocato al piano -1 dove abitualmente si trova il reparto di chirurgia generale. E’ un reparto che conta circa 15 posti, già animato da medici ed infermieri e purtroppo già pieno di pazienti che si trovavano già collocati nei locali del Pronto Soccorso che in questo modo è stato decongestionato e reso fruibile per altre patologie.

La situazione è seria – sottolinea il primo cittadino – non è da sottovalutare. Ed invita alla massima prudenza ed tenere comportamenti quanto più conformi alle regole per la prevenzione del covid che suggeriscono di mettersi in casa ai primi sospetti e di attendere in casa l’esito dei tamponi.

Bisogna cercare di essere quanto più prudenti possibile e rimanere in casa. Siamo in una zona rossa mancante di quelle restrizioni che hanno connotato le zone rosse del periodo di marzo-aprile, oggi sono aperte tante attività per l’impossibilità di sostenerle ed anche per mantenere in piedi una economia. Ma questo non ci giustifica a stare in giro. Bisogna fare lo stretto necessario e tornare a casa.

Sono giorni decisivi e l’ambizione resta – afferma il sindaco Coppola – è quella di salvare il Natale. Di fare un Natale quanto più vicino alla normalità. Non sarà un Natale semplice e non sarà un Natale normale, ma con dei comportamenti responsabili possiamo rendere i vincoli meno stringenti e potere godere meglio delle festività. Il destino è nelle nostre mani. Sono giorni decisivi, se stiamo attenti oggi è possibile che riusciamo a farci anche gli auguri di Natale. Se dovesse degenerare potrebbe diventare fuori controllo e pericolosa per tutti. Siamo ad un bivio, imboccando la strada giusta potremmo avere la tregua di Natale. Sarà un continuo saliscendi fino all’arrivo del vaccino.