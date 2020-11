Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola ha dato le deleghe agli assessori. Ecco quali

Sorrento ( Napoli ) L’amministrazione Coppola si organizza come gli ultimi tasselli messi al loro posto . Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato nel pomeriggio di oggi l’ordinanza con la quale attribuisce le deleghe ai suoi assessori.

A Gianluigi De Martino, oltre la funzione di vice sindaco già conferita con il precedente decreto di nomina della giunta municipale, vanno le deleghe a Mobilità, Protezione civile, Commercio, Urbanistica e Pianificazione del Territorio e Trasparenza.

All’assessore Rosa Persico attribuite le competenze su Edilizia privata, Condono, Antiabusivismo, Innovazione tecnologica e Personale.

All’assessore Antonino Fiorentino gli incarichi relativi a Bilancio e Tributi, Società partecipate, Demanio, Patrimonio e Cimitero.

All’assessore Valeria Paladino il compito di occuparsi di Ambiente, Ecologia, Risorsa mare, Verde pubblico, Arredo urbano, Manutenzione e Pubblica Illuminazione.

All’assessore Alfonso Iaccarino la responsabilità di Turismo, Promozione Territoriale, Agricoltura, Cultura e Relazioni Internazionali.

Il sindaco Coppola darà comunicazione del provvedimento al Consiglio comunale, non appena insediato come per Legge.