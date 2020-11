Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola interviene in diretta sulla sua pagina Facebook per fare il punto della situazione dei contagi in città: “I dati che abbiamo dal 28 ottobre, giorno in cui abbiamo cominciato a monitorare quotidianamente i dati pervenuti da Asl e Regione con l’Unità di Crisi, parlano di 80 positivi ad oggi sul territorio comunale. Dal 28 di ottobre sono stati effettuati 730 tamponi, di cui 125 sono risultati positivi. I guariti sono 44. Purtroppo abbiamo registrato un altro decesso negli ultimi sette giorni. Degli attuali 80 positivi 46 sono donne e 34 uomini; l’età media è di 54,5 anni. Quindi un’età media abbastanza bassa rispetto a quella della prima ondata della primavera scorsa”.