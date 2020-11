Sorrento. Il sindaco di Roma Virginia Raggi scrive una lettera a Raffaele Pane per ringraziarlo dei doni che le ha inviato

Sorrento. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha inviato una lettera di ringraziamento a Raffaele Pane, alfiere di Sant’Antonino, nella quale scrive: “Gentile Raffaele, formulo i miei più sinceri ringraziamenti per i doni che ha voluto cortesemente farmi recapitare e per i sentimenti di autentico sostegno espressi nei miei confronti dalla Sua amata Sorrento, terra dalle incredibili bellezze storiche, artistiche e naturali”. Una bella soddisfazione per la città di Sorrento e per Raffaele Pane al quale vanno i complimenti unitamente a tutto il suo staff della basilica di sant’Antonino.