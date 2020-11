Sorrento, il sindaco Coppola: “Le regole anti-Covid annullano le iniziative per la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate”

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Voglio informare tutti i cittadini di Sorrento che purtroppo domani, a causa delle normative anti-Covid, non potremmo rispettare lo storico programma di iniziative dedicate alla Festa dell’Unità nazionale e alla giornata delle forze armate. Un giorno in cui, oltre a commemorare i caduti di tutte le guerre e quanti hanno sacrificato la loro vita per il nostro paese, celebriamo l’intero popolo italiano. A nome del popolo sorrentino domani deporrò una corona d’alloro dinnanzi al monumento ai caduti. Purtroppo la sicurezza e il senso di responsabilità ci impongono di evitare situazioni di assembramento e occasioni di rischio per la comunità. Mi auguro di poter festeggiare questa ricorrenza in futuro con la solennità di cui è degna”.

Il sindaco, inoltre, aggiunge: “La ricorrenza del 4 Novembre risulta essere di grande significato per l’intero popolo italiano. In questa occasione, infatti, oltre a commemorare i caduti di tutte le guerre e quanti hanno sacrificato la propria vita per le missioni di pace, si celebreranno la Giornata delle Forze Armate e quella dell’Unità Nazionale. Con ogni evidenza, la grave situazione sanitaria venutasi a determinare in seguito alla sempre crescente diffusione del cosiddetto Covid-19, determina l’impossibilità di rispettare – come si sarebbe voluto – lo storico programma di iniziative a cui la città è abituata. Ciò per effetto dei divieti vigenti a proposito dell’organizzazione di cortei e le sollecitazioni a non determinare occasioni di assembramento. Mi auguro di poter festeggiare questa ricorrenza in futuro con le solennità di cui è degna”.