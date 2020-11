Sorrento, il sindaco: “Ci aspettano giornate di restrizioni. Abbiamo perfezionato il bando per aiutare i lavoratori rimasti senza lavoro”.

“Oggi ricorre la giornata mondiale della gentilezza, quindi sarò particolarmente gentile con tutti – ha esordito il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, aprendo la sua diretta Facebook di questa sera, venerdì 13 novembre 2020 -. Siamo in attesa delle ultime novità che giungono da Roma e dalla Regione Campania circa la colorazione del nostro territorio, dalla quale dipende la libertà di movimento all’interno del nostro territorio. Sembrerebbe che si passi dal giallo al rosso, quindi ci aspettano delle giornate di restrizioni. È stata una settimana di lavoro molto intenso, abbiamo perfezionato lo stanziamento dei 400 mila euro a sostegno dei lavori dipendenti rimasti senza occupazione a causa della crisi derivante dal Covid-19. Abbiamo perfezionato il bando, rendendolo maggiormente fruibile a tutti estendendo i requisiti. Saranno due i contributi erogati attraverso questo bando, 500 euro per le famiglie fino a due persone, 800 per le famiglie composte da tre o più persone”.