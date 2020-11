Sorrento. Il ricordo di Raffaele Apreda a Tonino Pollio “Ti chiamavo “o Mast”

Sorrento ( Napoli ) Tanti i ricordi di Tonino Pollio, fra questi l’ex assessore Raffaele Apreda ” Io ti chiamavo “o Mast” come gran parte dei tuoi dipendenti ma per me e la mia famiglia lo sei stato davvero soprattutto quando ne avevamo bisogno. Grazie per esserci stato, il tuo ricordo resterà indelebile in tutti noi.” Bella la foto con il suo immancabile sigaro

Antonino Pollio è stato un grande imprenditore brillante e all’avanguardia, sempre in sintonia con il fratello Martino nella gestione delle attività legate al Supermercato, in esercizio da oltre cinquant’anni, guida costante e discreta per l’altro fratello Salvatore e la sorella Mariarosa. Brillante e estroverso, sempre aperto al dialogo e al confronto, ma umile e riflessivo, è stato presidente del Sorrento Calcio negli anni Ottanta, già presidente del Circolo Sorrentino, attualmente presidente dell Conservatorio di Santa Maria delle Grazie.

Cugino di Martino Pollio, il titolare di due stazioni di servizio a Piano di Sorrento e Sorrento, scomparso nei giorni scorsi.

Antonino Pollio, sett’antanni, lascia la moglie Luciana e i figli Aldo e Maria Grazia.Facciamo le nostre condoglianze alla moglie, al fratello Martino, ai figli, ai nipoti carissimi e a tutti i parenti.