Sorrento, il ricordo di Antonino Pollio nelle parole del sindaco Massimo Coppola

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola ha voluto dedicare un ricordo ad Antonino Pollio, scomparso nella giornata di ieri: «Leggo in queste ore sui social ricordi, aneddoti, pensieri, sulla prematura scomparsa di Tonino Pollio. Un lutto che, come ho avuto modo di manifestare, addolora me e l’amministrazione comunale, uniti e vicini alla famiglia del “Presidente”, come affettuosamente lo chiamavamo tutti. Nella sua vita, ha infatti ricoperto l’incarico di presidente della nostra amata squadra di calcio, poi del Circolo sorrentino. Negli ultimi anni, ancora, ha presieduto l’ente morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie. Incarichi pubblici che ha saputo onorare con dedizione e competenza. Lo stesso impegno profuso nella sua attività di imprenditore. Con lui, la comunità sorrentina perde un importante punto di riferimento ed un esempio di laboriosità».