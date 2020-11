Sorrento, il ricordo della città di Francesco Gargiulo con delle foto del 1968

Sorrento. Riportiamo il post di Francesco Gargiulo (candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale) pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Per la buona domenica ho scelto queste foto dell’aprile del 1968 che rappresentano momenti di splendore della nostra bella Sorrento, è ho elaborato questo pensiero che vi dedico con tutto il cuore. Nel buio di momenti in cui la luce della nostra terra sembra spenta. In quei momenti in cui le nuvole offuscano il sole e il mare sembra ritirarsi lasciando spazio a nuvole gravide di pioggia che non aspettano altro che rompersi per rilasciare pioggia sui nostri pensieri più oscuri e pessimisti, il lume della speranza deve accendersi per illuminare la notte che stiamo vivendo, perché solo pensando al domani e ai frutti del suo divenire possiamo rallegrarci. Oggi più che mai la speranza di un domani migliore deve animare i nostri desideri e i nostri pensieri del domani, perché questo momento finirà. E allora noi dovremo essere pronti e forti per prendere per mano il nostro futuro e il domani di cui abbiamo bisogno perché Sorrento diventi il domani dei nostri sogni. Il futuro di cui abbiamo disperatamente bisogno. Domani sarà sempre un giorno migliore per tutti noi. Un saluto e un abbraccio ai tanti sorrentini che mai dimenticano la loro terra”.