Sorrento: il nuovo consiglio comunale si insedia oggi pomeriggio a porte chiuse. Diretta streaming dalle 17

Si insedia a porte chiuse il nuovo consiglio comunale di Sorrento. L’iniziativa, In osservanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di emergenza sanitaria e di prevenzione del contagio da Covid-19, alla seduta del consiglio comunale del sindaco Massimo Coppola fissata per oggi pomeriggio non è ammesso l’intervento del pubblico.

Il nuovo organigramma del consiglio comunale, escludendo Marco Fiorentino, dichiarato incandidabile dalla Commissione elettorale, salvo ulteriori incompatibilità, dovrebbe essere composto da Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese (Viviamo Sorrento); Paolo Pane, Desirèe Ioviero, Vincenzo Sorrentino e Gaetano Mauro (Sorrento Adesso); Luigi Di Prisco, Elvira De Angelis e Imma Savarese (Viviamo Sorrento); Eduardo Fiorentino e Luciana Cafiero (Nuova Sorrento); Ivan Gargiulo (Pd); Alessandro Acampora (Sorrentocistò); Federico Cuomo (Grande Sorrento), Mariano Pontecorvo (Il Ponte), Mario Gargiulo (Candidato sindaco Con Noi), Luigi Gargiulo (Sorrento Tua) e Rossella Di Leva (in surroga a Antonino Fiorentino, designato assessore) al posto di Marco Fiorentino (Energie per Sorrento).

Sarà possibile seguire i lavori, a partire dalla ore 17, in diretta streaming, collegandosi all’indirizzo http://streamingsorrento.com