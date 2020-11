Sorrento: Il Giardino Mediterraneo chiuso in via precauzionale dopo la positività di alcuni dipendenti

Sorrento: Il Giardino Mediterraneo, in via degli Aranci, comunica che resterà chiuso dopo aver saputo della positività al coronavirus di alcuni dipendenti. Ecco la comunicazione del lounge bar che fa anche piatti di cucina.

“Siamo spiacenti dover comunicare alla nostra gentile clientela che a seguito di positività al Covid-19 di alcuni membri dello Staff. Il Giardino Mediterraneo resterà chiuso in via precauzionale per tutelare la nostra e soprattutto la vostra salute.

Sarà effettuata la sanificazione dei locali e vi aggiorneremo sulla riapertura.

A presto”.