Sorrento, il covid-19 si porta via un altro cittadino.

Una persona tosta e caparbia ma allo stesso tempo prudente e in buona salute. Una brava persona che avrebbe avuto ancora tanta vita e abbracci con i suoi familiari avanti a se.

Così descrivono Luigi gli autisti colleghi Ncc. Nessuno si aspettava un tale triste epilogo che sta a significare, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di quanto si infido e pericoloso l’invisibile nemico con cui tutti abbiamo a che fare e che sembrerebbe non fare più distinzione tra anziani e giovani in piena salute.” La categoria ncc perde un collega di talento” dichiara su facebook il collega Mario , “rimpiango il compagno di accese discussioni, di costruttivo confronto professionale e tante risate, insieme.”

Rosario Fiorentino nell’esprimere la sua vicinanza alla famiglia ha dichiarato: “Cari amici ho avuto la triste notizia che Luigi ci ha lasciato per Covid . Una grande e instancabile lavoratore una bravissima persona a noi tutti conosciuto come “o nipote della signora Agnese “. Alla famiglia e ai figli , tutto il quartiere Atigliana si stringe in un abbraccio per il dolore e la perdita di uno di noi. Riposa in pace” . Alla famiglia la vicinanza e le più sentite condoglianze dalla redazione di Positanonews. – 01 novembre 2020

Fonte: Facebook