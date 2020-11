Sorrento, il chimico Raffaele Attardi sul Covid: “Piano piano si cominciano a fare le cose che bisognava fare 8 mesi fa”

Sorrento. Il noto chimico Raffaele Attardi, con un post sulla sua pagina Facebook, dichiara: “Piano piano si cominciano a fare le cose che bisognava fare 8 mesi fa.

Si comincia a classificare il rischio per gravità, si cerca di evitare il trasferimento del contagio da zone ad alto rischio a quelle a basso rischio, si adottano provvedimenti differenziati, si cerca di dettare linee guide per la prevenzione e l’assistenza, si aprono alberghi covid per non mandare tutti ad affollare gli ospedali.

Lo si sta facendo lentamente, parzialmente e con molte contraddizioni e quello che è più grave dopo aver bruciato enormi quantità di risorse e dopo aver avuto quasi 40000 morti per covid anche a causa della confusione da covid. Certo adottare la forma corretta di fare le cose non risolve tutto, e forse alla fine, quando si troveranno altre vie, non è più necessaria.

Ma le ipotesi strampalate, la confusione totale, e l’approssimazione che ha regnato finora non ha fatto altro che aggravare i danni e aggiungere altri debiti a quelli che avevamo. Quello che serve è quello che sappiamo fare adesso e sono le misure per mitigare i rischi, proporzionate in funzione della gravità, e le misure per migliorare la prevenzione, l’assistenza sanitaria e bisogna continuare su questa strada, aiutando chi resta indietro con provvedimenti lungimiranti e non oboli periodici.

E bisogna capire che il miglioramento continuo, si fa un passo alla volta, impegnandosi a correggere gli errori…. fino a quando poi improvvisamente non accade che l’innovazione rende tutto superfluo”.