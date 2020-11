Sorrento, ieri il giuramento del sindaco Coppola: “Emozione che deve spronare a lavorare per il bene della città”.

Il consiglio comunale di Sorrento si è insediato ieri, lunedì 23 novembre 2020, nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale. Nel corso del consiglio, visibile in diretta streaming, il primo cittadino Massimo Coppola ha prestato giuramento davanti a tutti i consiglieri. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco a tal proposito:

Ieri ho prestato giuramento in aula davanti a tutti i consiglieri presenti per il primo consiglio comunale. Un’emozione che si rinnova e che deve spronare tutti a lavorare per il bene di Sorrento. In questi tempi difficili è più che mai necessario che i lavori della macchina amministrativa procedano spediti. I cittadini hanno bisogno di un punto di riferimento, una guida. Lavorare per tutti loro e per la nostra comunità è la priorità assoluta.