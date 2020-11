Sorrento: guarda qui lo streaming in diretta del Consiglio Comunale. Il Sindaco rende noto che la prima seduta di Consiglio Comunale è fissata in via straordinaria per il giorno 23 novembre 2020 alle ore 17,00 in prima convocazione presso la Casa Comunale sita alla Rampa Marina Piccola, 1, Piazza S. Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Convalida degli eletti Surroga Dott. Antonino Fiorentino; Giuramento del Sindaco; Elezioni del Presidente del Consiglio comunale; Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Municipale; Nomina Commissione Elettorale Comunale; Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; Nomina Commissione consiliare per la Trasparenza amministrativa e per il controllo degli atti; Nomina della Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari delle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di appello;

I fascicoli contenenti gli atti acquisiti relativi agli argomenti da trattare saranno a disposizione dei Consiglieri comunali nei termini statutari, presso l’Ufficio di Segreteria.

Cliccare qui per seguirlo in diretta streaming.