Sorrento-Frazione Priora, sulla nuova illuminazione a Via Crocevia, dal Comune assicurano lavori eseguiti a regola d’arte.

Sorrento – Da qualche settimana ,lungo Via Crocevia, la strada che collega la Statale 145 (Nastro Verde) con la parte interna della Frazione di Priora, sono in fase di realizzazione i lavori per un nuovo impianto di illuminazione. Un apparato di ultima generazione ,molto più efficiente rispetto a quello preesistente, che dovrebbe assicurare, con una visibilità ottimale, maggiore sicurezza nel transitare lungo una strada stretta e tortuosa, dove spesso si verificano anche gravi incidenti. Nel primo tratto di lavori quasi completato, dal bivio con il Nastro Verde alla Piazzetta della Parrocchia dedicata all’indimenticabile Parroco Don Peppino Fontanella, vari sono state tuttavia le lamentele dei cittadini residenti circa la posizione dei pali, che andranno a costituire la parte portante dell’impianto. Infatti, secondo alcune versioni, le postazioni realizzate sarebbero incomprensibilmente distanti dalla cunetta e dal muretto di cinta della strada, tanto da occupare una porzione della carreggiata, già di per sé stretta. Il ché, visto la tortuosità di un percorso, che in mancanza di adeguate aree di parcheggio, risulta alquanto affollato da auto in sosta e che per di più spesso viene transitato a velocità sostenuta da moto e scooter, aumenterebbe di molto la probabilità di incidenti. Lamentele che sono state raccolte anche dai membri delle Associazioni ambientaliste e contro le illegalità presenti sul territorio, che in un confronto al Comune, con il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Daniele De Stefano hanno cercato di chiarire se determinate convinzioni rispondevano in modo concreto alla realtà. In particolar modo al paventato pericolo relativo alla sicurezza della circolazione stradale.

Come al solito molto disponibile, il Funzionario del Comune, ha riferito di essere già al corrente di tali lagnanze e di aver già provveduto, con vari sopralluoghi, a determinare se anche la successiva installazione dei pali potrebbe costituire un reale pericolo. Fatta eccezione circa la posizione alquanto discutibile soltanto di un paio di postazioni, a cui si porrà in ogni caso rimedio, per l’Arch. De Stefano, non si evidenziano anomalie da considerare i lavori ,finora realizzati, non eseguiti a regola d’arte. Tuttavia, anche alla luce di tali attenzioni da parte della cittadinanza, si assicura che sarà premura del Comune nel raccomandare alla ditta esecutrice che nel prosieguo dei lavori, le postazioni dei pali saranno posizionati in maniera tale da non compromettere eccessivamente la larghezza della carreggiata. Stessa situazione si verificherà, visto anche l’atavica predisposizione a non collaborare con l’Ente comunale, da parte dei proprietari confinanti, quando i lavori interesseranno tra qualche mese, la strettissima Via Santa Maria del Toro. In merito alla sicurezza di una strada alquanto pericolosa come Via Crocevia, il Tecnico Comunale ha ribadito che lungo tutto il percorso vige il limite di velocità di 30 Km orari e che in merito alla larghezza della carreggiata è noto che in modo costante in vari punti è occupata da auto in divieto di sosta. Pertanto se si vogliono scongiurare determinati pericoli sembra evidente che si deve maggiormente operare in tale direzione. A tale proposito, evidenzia ancora l’Arch. De Stefano, sarebbe opportuno che in futuro l’Ente Comunale si adoperasse anche per individuare aree, ai margini della strada, da adibire a parcheggio da destinare ai residenti. Proposte senz’altro sensate, quelle avanzate dal Funzionario comunale,che si spera già all’attenzione di chi di dovere, visto anche il forte consenso e l’immutata fiducia che da queste parti raccoglie l’attuale Amministrazione Comunale. – 20 novembre 2020 – salvatorecaccaviello.