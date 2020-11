Sorrento, Francesco Gargiulo propone un turismo culturale che ruoti intorno alla figura di Torquato Tasso

Sorrento. Riportiamo l’interessante post pubblica sulla sua pagina Facebook da Francesco Gargiulo, candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale:

«Per la buona domenica oggi ho scelto queste foto che rappresentano un momento storico della nostra Sorrento. Di questo lontano ma significativo episodio ne avevo perso il ricordo, solo grazie a mio cugino Michele “O’ Santo” mi è ritornato alla memoria ed ho pensato a Torquato Tasso. Un nome che da solo basterebbe a conferire a un paese l’emblema di capitale culturale. Torquato Tasso, un poeta, uno scrittore, un uomo troppo spesso dimenticato dalla sua città natale che da anni, ormai, ne custodisce la maschera originale quasi all’insaputa di tutti. Non per menefreghismo, ma per l’obbligo dei tempi e del degrado culturale a cui siamo stati abituati. La capacità che la cultura ha di sostenere il turismo, soprattutto quello destagionalizzato, lontano dalle festività che già conferiscono alla nostra città una bella fetta di mercato, è troppo spesso trascurata. Solo il possesso di un tale cimelio potrebbe giustificare l’istituzione di un museo.

Mi chiedo, se anche non si vuole arriva a tanto, perché non dare lustro alla nostra città e a quello che forse è il più noto dei suoi cittadini di tutti i tempi, organizzando eventi culturali che ruotano attorno alla figura di Torquato Tasso? Mi auguro che la nuova amministrazione prenda in considerazione questa nuova forma di turismo culturale che può aiutare Sorrento ad allungare la sua stagione e a far fare un salto di qualità alla città dal punto di vista del turismo culturale.

La crisi del Covid-19 ci obbliga a trovare nuove strade di promozione, marketing e sviluppo. Ed è il momento di dare al Tasso lo spazio che merita e che trova in tantissimi luoghi che non sono quelli dei suoi Natali. Buona domenica a tutti voi concittadini del Tasso e un abbraccio ai sorrentini del mondo orgogliosi di questo privilegio».