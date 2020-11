Sorrento, Francesco Gargiulo: “La tutela del mare è una priorità quattro stagioni”

Sorrento. Francesco Gargiulo, candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente: «La tutela del mare è una priorità quattro stagioni. È importante l’impegno delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese per diffondere una consapevolezza del rispetto del mare. Quello che vedete nelle foto non è altro che materiale che rimarrà per sempre in fondo al mare, infatti questi bidoni di cemento verranno gettati in mare, per formare i cosiddetti “Cannizzi” delle strutture costituite da rami di palma legati insieme e tenuti a galla da bottiglie e bidoni vuoti di plastica. L’utilità di tali strutture è quella di fornire ombra. Ombra che le lampughe cercano disperatamente e che una volta trovata sono soliti sostarvi per diverso tempo. Nulla contro la pesca ma purtroppo ogni anno il “nostro” mare viene riempito di questo materiale certamente non biodegradabile. Se il mare muore…..muore anche la pesca».