Sorrento. Eduardo Fiorentino “Nessuno deve rimanere indietro” . Ecco le misure di aiuto per la crisi

Le risorse saranno distribuite attraverso un contributo da 500 ad 800 euro per i rispettivi nuclei familiari con almeno un lavoratore dipendente che, in dipendenza dall’emergenza sanitaria da Covid 19, non abbia riacquisito involontariamente il lavoro già detenuto e cessato nell’arco temporale compreso tra il 30/09/2019 e la data di pubblicazione del presente avviso, 6/11/2020.