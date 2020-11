Sorrento. Dubbi sulla proclamazione degli eletti, l’amministrazione Coppola chiama il super esperto Gennaro Terracciano

Sorrento ( Napoli ) . Dubbi sulla proclamazione degli eletti, l’amministrazione Coppola chiama il super esperto Gennaro Terracciano. Marco Fiorentino incompatibile o ineleggibile, e se ineleggibile le elezioni possono essere nulle e devono ripetersi? Si cerca di dar risposte a queste domande e a una vicenda diventata intricata dal punto di vista giuridico e politico, ma che non vede nessuna delle parti in campo intervenire, neanche Mario Gargiulo, che essendo il candidato sindaco che ha perso potrebbe aver interesse ad annullare tutto. Ci sono alcuni precedenti che hanno visto addirittura annullare le elezioni in casi simili, ma non siamo nel sistema inglese dove la Giurisprudenza fa legge, e non c’è ancora nessun ricorso fatto, ma dal 10 novembre 2010, data della proclamazione degli eletti, chi ha interesse può farlo entro sessanta giorni al Tar Campania rischiando di far annullare tutto. L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola ha chiesto una super consulenza e la segretaria comunale ha pubblicato oggi sull’albo pretorio la relativa determina.

DETERMINA NOMINA GENNARO TERRACCIANO

Sono diverse le domande da porti

a) è legittimo (o illegittimo) il risultato elettorale determinato dalla partecipazione dell’incandidabile?

b) e, risolta negativamente la prima questione, sono nulle le schede contenenti il voto di preferenza per l’incandidabile, ed il risultato va, quindi, corretto depurandolo dell’apporto di chi non poteva essere candidato e, quindi, votato?

c) oppure, in quanto l’illegittimità del risultato non può essere rimediata con la correzione, vanno annullate le elezioni?

La situazione è intricata. In caso di “apparentamento” è altamente probabile l’annullamento delle elezioni, ma formalmente non c’è stato “apparentamento”, quindi che succede?

Nulla è certo, perchè si potrebbero ritenere comunque nulle le elezioni o richiamare il principio di salvezza della volontà popolare ritenendo che comunque non è stata inficiata non avendo appunto determinato la vittoria elettorale.

Ma chi è Gennaro Terracciano, è un avvocato e professore fra i maggiori esperti in Italia sulla materia amministrativa.

Ecco il suo curriculum pubblico sul sito del Ministero degli Interni.

Gennaro Terracciano, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di

Napoli in data 26 ottobre 1983, riportando la votazione di 110/110 con lode e plauso della

commissione.

In data 12 dicembre 1985 si è diplomato presso la Scuola di Perfezionamento di diritto

amministrativo e scienza dell’amministrazione dell’Università di Napoli, in diritto processuale

amministrativo, riportando la votazione di 90/90 con lode.

È stato insignito, nel 2005, dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della

Repubblica Italiana”.

A) Status attuale

Professoreordinario didirittoamministrativoeProrettoredell’UniversitàdegliStudi di Roma

“Foro Italico”;

Presidente dell’OIV del CNEL;

Presidente ODV d.lgs.231/2001;

Avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori;

Componente del Collegio di Garanzia della FIDS;

B) Principali incarichi, funzioni, nomine e concorsi

1) Ha conseguito nel dicembre 1983 l’idoneità al concorso per collaboratore t.p. del CNR;

2) Ha fruito di una borsa di studio per uno stage aziendale annuale nel campo delle partecipazioni

pubbliche, a cura dell’ASMECCANICA;

3) È stato nominato vicedirettore delle imposte dirette con D.P.C.M. 27/10/86, a seguito di

superamento del concorso e del relativo corso (7° – Min. Finanze) presso la Scuola Superiore della

Pubblica Amministrazione;

4) È stato nominato, in quanto vincitore del relativo concorso pubblico, uditore giudiziario con D.M.

20/11/86, ed ha prestato servizio presso il Tribunale di Napoli fino al 14/5/87;

S) È stato nominato procuratore dello Stato, quale vincitore del concorso pubblico bandito con D.

D. A. G. 14/10/85, transitando nei relativi ruoli dal 15/5/87;

6) È stato nominato avvocato dello Stato, quale vincitore del concorso pubblico bandito con

D.D.A.G. del 1/8/89;

7) È stato nominato, in quanto vincitore del relativo concorso pubblico, magistrato amministrativo

di TAR con D.P.R.21/12/90,edha prestato servizio presso il TAR Basilicata edil TAR Campania, sede

di Napoli;

8) È stato nominato magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze, in

posizione di fuori ruolo, dal 26/5/1994 al 31/1/1995;

2

9) Dal 1 marzo 1996 è stato nominato prorettore presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”,

fino al 31 dicembre 1997;

10) È stato designato dal Rettore della Scuola Centrale Tributaria quale responsabile esterno dei

progetti di formazione finanziati dalla Comunità europea nell’ambito del Programma Operativo

Multiregionale- Programma PASS – Pubbliche Amministrazioni perloSviluppo delSud, nel 1998;

11) Gli è stato conferito l’incarico di consigliere atempo parziale, ex art. 31L. n. 400 del 1988, presso

laPresidenza delConsiglio deiMinistri,adecorrere dal1gennaio 1998, conassegnazione all’Ufficio

legislativo del Dipartimento degli Affari Regionali, e dal 1 marzo 1999, con assegnazione all’ufficio

legislativo del Dipartimento della funzione pubblica;

12) Il 10 dicembre 1999 è stato nominato capo dell’ufficio legislativo del Dipartimento della

Funzione Pubblica, collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

13) Il 9 novembre 2000 è stato nominato Rettore della Scuola centrale Tributaria, del Ministero

delle finanze (ora Scuola Superiore dell’economia e delle finanze). L’incarico di Rettore è cessato in

data 1 aprile 2004;

14) È stato nominato consulente e consigliere giuridico della Regione Basilicata (dal 1998 al 2006),

del Presidente della Regione Puglia (dal 2002 all’aprile 2005) e del Presidente della Regione

Campania (dal settembre 2006 al 2008);

15) È stato nominato Presidente di Organismi di Vigilanza di società multinazionali e di organismi

di diritto pubblico, ai sensi del d.l.vo n. 231del 2001;

16) È stato Presidente della società a capitale interamente pubblico Studiare Sviluppo (dal 2006 al

2009);

17) ÈstatonominatoPresidente dinumerose commissioni diconcorso perl’assunzione difunzionari

edirigenti inamministrazioni pubbliche, tracui l’E.N.E.A.,il Dipartimento delleDogane delMinistero

delle finanze, I’ADISU della Sapienza;

18) È stato nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Il Università degli Studi di

Napoli (2006/2007);

19) È stato nominato componente di numerose commissioni di esame e relatore di tesi presso la

Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Scuola superiore dell’amministrazione

dell’interno, la Scuola centrale tributaria, la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli

enti locali;

20) È stato nominato Commissario straordinario di grande impresa in crisi (Prodi bis -Gruppo ATR)

dal Ministro dello Sviluppo Economico il 21 luglio 2009;

21) È stato nominato nel 2013 consigliere di amministrazione dell’Università degli studi di Roma

“Foro Italico” e Prorettore della stessa Università; nel 2014 è vicepresidente della Conferenza

nazionale dei corsi di studio in scienzemotorie;

3

22) È stato nominato componente e poi Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza del CNEL

dal 2013;

23) È stato nominato dal Presidente del Senato nel 2013, per la XVII Legislatura, membro della

Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica Italiana;

24) Ha ricevuto e svolge, quale esperto in materia di appalti pubblici, con decreti del Capo della

Polizia del 2014 e 2017, incarico di collaborazione tecnica presso il Dipartimento della pubblica

sicurezza, ed altro nel 2016 presso il Segretariato del Ministero della difesa, nonché nel 2018

incarico di collaborazione presso il Ministero dell’Interno;

25) È stato nominato dal CONI, nel 2018/2019, commissario ad acta per l’aggiornamento degli

STATUTI della F.I.R. e della F.G.C.I.

C) Attività didattiche universitarie

1) Nell’anno accademico 1983/84 ha iniziato la sua collaborazione alle attività didattiche e

seminariali presso la cattedra di diritto amministrativo (prof. Giuseppe Palma) della facoltà di

giurisprudenza dell’Università Federico Il di Napoli; ha tenuto corsi annuali anche in diritto

processuale amministrativo;

2) Ha ricevuto dall’anno accademico 2001/2002 fino all’anno accademico 2003/2004 l’incarico di

insegnamento di diritto finanziario comunitario presso la facoltà di giurisprudenza della seconda

Università degli studi di Napoli; dall’anno accademico 2003/2004 fino al 2006 gli è stato assegnato

anche l’insegnamento di Contabilità di Stato;

3) Ha ricevuto dall’anno accademico 2001/2002 incarichi di insegnamento presso la Scuola Jean

Monnet della Seconda Università degli studi di Napoli;

4) Nell’anno accademico 2003/2004 ha ricevuto l’incarico di insegnamento di giustizia

amministrativa e, nell’anno accademico 2004/2005, quello di diritto amministrativo {c.p.) presso la

Università degli studi LIUC di Castellanza, facoltà di giurisprudenza;

5) Dall’anno accademico 2005/2006 è stato nominato Academic Head della Link Campus University

of Malta, in Roma. E’ cessato dalla carica in data 15 maggio 2007;

6) 112ottobre 2006 hapresoservizioquale professore ordinario di dirittoamministrativopressola

facoltà di Studi politici eper l’Altaformazione europea e mediterranea J. Monnet. Gli insegnamenti

in titolarità: diritto dell’economia {2006-2007); diritto amministrativo {2007/2012); autorità

amministrative indipendenti {2007/2009); diritto ed economia della finanza pubblica (2008/2010);

Legislazione ambientale energetica e comparata {2008/2010); diritto dell’economia e tributario

europeo einternazionale {2008-2009); profili sociogiuridici della Governance (2009-2010);

7) 11•1 febbraio 2013 ha preso servizio quale professore ordinario di diritto amministrativo presso

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della

Salute. Insegnamento principale in titolarità: diritto amministrativo (dal 2013). Presso la stessa

4

Università è Prorettore e Presidente del corso di laurea magistrale in Management dello sport,

componente della Commissione Didattica di Ateneo, componente del Consiglio di Amministrazione;

8) Ha svolto attività di insegnamento in Master universitari, presso l’Università degli studi di Roma

“Foro Italico” e la LUISS di Roma, e presso la Seconda Università degli studi di Napoli;

9) E’ componente del collegio didattico del dottorato di ricerca in Diritto comparato e processi di

integrazione, Seconda Università degli studi di Napoli dal 2008.

D) Altre attività di insegnamento

1) Ha tenuto un ciclo di lezioni organizzato dal C.R.S. per conto dell’Ente F.S., sul nuovo

inquadramento giuridico delle ferrovie dello Stato, dal 3/11/86 al16/2/87;

2) Ha tenuto cicli di lezioni per i corsi-concorsi della Regione Basilicata e della Provincia di Napoli, in

materia di diritto amministrativo e processuale amministrativo, negli anni 1989 e 1990;

3) E’ stato nominato docente presso: a) la Scuola regionale di Polizia Municipale della Regione

Campania; b) la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; c) la Scuola Superiore

dell’Amministrazione dell’Interno; d) la Scuola Tributaria; e) il Formez; f) il Ceida; g) la Consiel enti

locali. Presso tali scuole ha tenuto, a partire dal 1992, diversi cicli di lezioni;

4) E’ stato nominato, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del Tesoro,

professore stabile presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”, prestando servizio, sempre in

posizione di fuori ruolo, dal 1 febbraio 199S al 31 dicembre 1997;

5) Ha ricevuto incarico di insegnamento per un ciclo di lezioni per gli anni 1996 e 1997, e

successivamente ha svolto docenze presso la L.U.I.S.S. di Roma;

6) Il 9 novembre 2000 è stato nominato professore della Scuola centrale Tributaria, del Ministero

delle finanze (poi Scuola Superiore dell’economia e delle finanze), con successiva cessazione dal

ruolo magistratuale per opzione;

7)Èstatorelatorein molteplici convegni nazionali einternazionali edinseminari di studioin materie

attinenti l’organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, la materia degli

appalti pubblici equella dellafinanza pubblica edel sistematributario, nonchéin materia di sport.

E) Attività di ricerca, di studio e scientifiche principali

1) Attualmente è condirettore della rivista scientifica di diritto amministrativo

“Amministrativamente”, e componente del Comitato di direzione della Rivista di diritto sportivo

CONI.

Ha collaborato con le redazioni delle riviste “Giurisprudenza Italiana”, “Rivista giuridica dell’edilizia”

e “Il Foro amministrativo”, “I TAR”, “Il Consiglio di Stato”, “Guida al Diritto” e “Guida agli Enti Locali”

del Sole 24Ore ed, inoltre, è stato vicedirettore della rivista giuridica “Enti Pubblici” e condirettore

della rivista giuridica “Beni ed attività culturali”. È stato nominato condirettore della collana

editoriale “Economia e Finanze”, ETI – De Agostini professionale.

È stato nominato nel comitato scientifico della rivista “Notarilia” e condirettore della Collana

giuridica “Studi e dialoghi giuridici” Ed. Eurilink e della Collana “Saggi di diritto tributario,

amministrativo e dell’economia”, ed. Duepuntozero;

2) Ha partecipato alla ricerca del Formez, dalla data del 11/2/85, sugli aspetti istituzionali dell’area

interna del Fortore, terminato con uno scritto dal titolo “La formazione professionale”, in Quaderni

regionali Formez, 1992, pag. 265;

3) Altro incarico di ricerca ha avuto dal CNR ed Università degli studi di Napoli, sull’assistenza sociale

in Campania, terminata con una relazione sulle IPABinfraregionali;

4) E’ stato componente del Comitato tecnico scientifico dell’Alta Commissione di Studio per la

definizione dei principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario (c.d. commissione per

il federalismo fiscale), operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003/2005);

5) E’ stato nominato componente della Commissione di coordinamento del Servizio di

documentazione tributaria (D.M. Finanze n. 410 del 8 marzo 1995);

6)E’ stato nominato componente della Commissione per la revisione organica della L. 7agosto 1982

n. 516 presso il Ministero delle Finanze;

7) E’ stato nominato dal Ministro delle finanze Presidente del gruppo di studio sulle problematiche

connesse al processo di riqualificazione del personale del ministero dellefinanze;

8) Ha ricevuto un incarico di studio (anno 1996) in materia di gestione del personale dall’ADISU

Azienda per il diritto allo studio universitario (La Sapienza – Roma);

9) Ha curato l’aggiornamento e l’integrazione della monografia “Il regime giuridico della proprietà

pubblica”, UTET, 1999, autore prof. Giuseppe Palma;

10) È stato nominato, nell’ottobre 1999, dal Ministro per la Funzione pubblica coordinatore del

gruppo di lavoro sullo stato dell’Amministrazione pubblica a vent’anni dal rapporto Giannini;

11) Il 1 luglio 2000 è stato nominato componente della struttura interdisciplinare per la riforma

dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 73 del d.leg.vo n. 300 del 1999, della quale è stato

nominato coordinatore dal 6 dicembre 2000;

12) È stato componente della Commissione per la razionalizzazione e la semplificazione della

disciplina delle Autorità indipendenti e delle Agenzie di settore, su incarico del Ministro per la

Funzione Pubblica (2002);

13) Ha coordinato la Commissione di studio sul federalismo fiscale ed amministrativo (2003-2004)

presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, istituita a seguito di impulso della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;

s

6

14) È stato coordinatore della ricerca in tema di Appalti pubblici in Europa, condotta, nel 2006/2007,

presso la facoltà di Studi politici e per l’Alta formazione europea e mediterranea J. Monnet;

15) È stato componente del gruppo di lavoro della SVIMEZ, in materia di federalismo fiscale,

nell’anno 2007;

16) Nel 2008 è stato nominato componente del Consiglio Direttivo dell’EURISPES, Istituto di Studi

Politici Economici e Sociali;

17) È stato responsabile della unità operativa 3 del progetto di ricerca di Ateneo (Seconda Università

degli studi di Napoli) “Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni

giuridiche soggettive negli ordinamenti italiano ed europeo”, coordinatore scientifico prof. Guido

Clemente di San Luca, finanziato nell’ambito dei “Progetti di ricerca di rilevante interesse scientifico

e tecnologico”, 2008-2009;

18) È stato partecipante al programma di ricerca PRIN 2008 (periodo 22.3-22.9.2012) “Intelligenza

territoriale come propulsore di sviluppo sostenibile: studio e analisi della conurbazione casertana”;

19) È partecipante al programma di ricerca PRIN 2010 (decorrenza 1• febbraio 2013 – 36 mesi)

“L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”;

20) È stato nominato, con decreto del 29 maggio 2014 del Ministro dell’Interno, componente del

Gruppo di lavoro in materia di misure di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia.

21) È stato nominato membro della commissione per l’assegnazione dei progetti di ricerca di

eccellenza 2015, 2016 e 2017 dello IUF (lnstitut Universitaire de France);

22) È stato nominato membro della Commissione per la redazione del codice della legislazione

scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca, con D.M.

760 del21.11.2018.

