Sorrento. Di Prisco: “Grazie al sindaco Coppola. Una penisola più coesa per far fronte ai problemi”

Sorrento ( Napoli). Dopo le deleghe un commento del Presidente del Consiglio Luigi Di Prisco “A seguito del decreto di assegnazione delle deleghe da parte del Sindaco Massimo Coppola ai cinque componenti della giunta comunale, che ha messo tutti i gruppi politici a loro agio per essere quanto piu’ incisivi possibile, oltre ad augurare buon lavoro all’esecutivo cittadino intendo ringraziare il Sindaco per quanto svolto fino ad oggi da quando si è insediato per far cambiare passo alla nostra amata città.

A Valeria Paladino, rappresentante nominata dal nostro gruppo politico, sono state assegnate le deleghe all’Ambiente, Ecologia, Risorsa mare, Verde pubblico, Arredo urbano, Manutenzione e Pubblica Illuminazione.

Una investitura importante, da parte di chi ha dedicato una ampia parte del proprio programma alla visione di una Sorrento più ecosostenibile.

Queste importanti deleghe congiuntamente all’assessore di riferimento saranno portate avanti in modo quanto piu’ collegiale possibile con tutto il gruppo consiliare composto dai consiglieri Imma Savarese ed Elvira De Angelis ma anche tutti gli altri membri del Movimento ViviAmo Sorrento.

Da tempo, congiuntamente alla neo consigliere Imma Savarese, stiamo pensando a delle progettualità per la nostra città su tematiche inerenti ad alcune deleghe assegnate e che nei prossimi mesi saranno portate avanti nell’interesse della nostra città a favore dell’intera cittadinanza e non verso una ristretta oligarchia di potere.

Il passo successivo, che reputo di vitale importanza, e verso il quale mi impegnerò nelle mie possibilità è quello di cercare di creare dei percorsi comuni con tutte le amministrazioni della penisola per avere un’unica voce su tematiche di interesse strategico che riguardano il nostro territorio. Questo è un passaggio necessario al fine di confrontarci in modo deciso e concreto con gli enti sovracomunali a cui sono demandate delle scelte nevralgiche che interessano il nostro futuro. La sanità, la mobilità, la gestione del mare, i costoni, l’ambiente, l’urbanistica, sono solo alcuni aspetti che necessitano di risposte importanti e soltanto con una comunione di intenti tra tutti i comuni della nostra penisola situazioni simili potranno essere portate avanti. Purtroppo i problemi legati in senso stretto all’emergenza sanitaria e a quella economica strettamente collegata hanno messo in evidenza una serie di mancanze che ora vanno affrontate in modo energico e coeso tra tutti i soggetti politici ed istituzionali deputati a rappresentare le nostre istituzioni. La polemica da operetta portata avanti da soggetti che fanno del terrorismo psicologico il loro pane quotidiano non premia nessuno ed è funzionale soltanto a dividere, creando ancora piu’ scompiglio e problematiche sul nostro territorio.”