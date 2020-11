Sorrento. Contributi di sostegno ai canoni di locazione anno 2020

Il Comune di Sorrento ha indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi speciali per famiglie disagiate, al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione per l’anno 2020.

Tre le tipologie di utenti che potranno accedere ai fondi comunali, stanziati nella misura di 75mila euro: cittadini che siano genitori di studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università, cittadini titolari di canoni di locazione regolarmente registrati e cittadini ricadenti in entrambe le condizioni.

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni: essere intestatario per l’anno 2020, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato e di non avere usufruito dei precedenti contributi erogati dal Comune per il sostegno ai canoni di locazione (“Bando fitti Covid” e “Bando fitti regionali anno 2019”); essere in possesso della certificazione Isee non superiore a 15mila euro; avere nel proprio nucleo familiare figli in età scolare.

I cittadini potranno quindi cumulare i due contributi: sia quelli per figli in età scolare che quelli in sostegno ai canoni di locazione, oppure accedere per uno dei due contributi, avendo anche solo uno dei due requisiti in proprio possesso.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 3 dicembre 2020.

Modalità, modelli ed altre informazioni sono disponibili sulla home page del sito www.comune.sorrento.na.it e sui profili social dell’ente.