Sorrento, continuano le sanificazioni in città. Da pochi giorni, a partire da domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

A Sorrento continuano le sanificazioni in tutta la città. Ad essere interessate dall’operazione sono state via Atigliana, via Cesarano, piazza Veniero, il largo Cattedrale, piazza Tasso, la zona della stazione e piazza Sant’Antonino.