Sorrento, consiglio comunale in sessione straordinaria convocato per domani

Il consiglio comunale di Sorrento è convocato in sessione straordinaria per il giorno 1 dicembre 2020 alle ore 11 in prima convocazione, e per il giorno 2 dicembre 2020 alle ore 16 in seconda convocazione.

In osservanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di emergenza sanitaria e di prevenzione del contagio da Covid-19, non sarà ammesso l’ingresso alla cittadinanza, che potrà comunque seguire i lavori in diretta streaming.