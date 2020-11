Sorrento, conservazione del nuovo catasto dei terreni. Al via le verificazioni quinquennali gratuite

Il Comune di Sorrento, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Conservazione del nuovo catasto dei terreni, al via le verificazioni quinquennali gratuite. Il D.P.R. 917/1986 consente ai possessori di terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per cambiamento della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a determinate cause come naturale esaurimento, frane, erosioni. L’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nel Comune di Sorrento, devono presentare entro il 31 gennaio 2021 la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli stampati disponibili presso la sede o sul sito www.agenziaentrate.gov.it.“.