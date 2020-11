Sorrento. Commemorazione dei defunti: il ringraziamento del sindaco a polizia locale, protezione civile ed operatori cimiteriali.

“Desidero esprimere il mio personale ringraziamento alla polizia locale, agli operatori cimiteriali, ai volontari della Protezione civile ed alla vigilanza per avere contribuito, grazie al loro lavoro, affinché i cittadini potessero rendere omaggio ai loro cari in piena sicurezza, in maniera ordinata e nel rispetto di tutte le normative anti Covid. Un plauso particolare agli addetti comunali, per la preparazione dell’area cimiteriale e la cura negli addobbi”.

Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, al termine delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti.