Sorrento città deserta la prima domenica d’Avvento: per le strade solo la polizia. Oggi, 29 novembre 2020, è la prima domenica d’Avvento. Allo stesso momento, si tratta della seconda domenica di lockdown per la Campania e per Sorrento. Si spera, dunque, che anche questo momento giunga presto alla sua conclusione, visto anche il miglioramento della situazione nella nostra regione che, però, risulta essere ancora zona rossa: insomma, ricordiamo, non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Famosa per essere sempre una città piena di vita, Sorrento è praticamente deserta: per le strade soltanto la polizia. In zona rossa, sono chiusi i negozi di abbigliamento per adulti, mentre tra quelli che avevano la possibilità di restare aperti, in molti sono i proprietari che hanno deciso di lasciare le saracinesche abbassate. Mentre in altre zone della Penisola Sorrentina la maggior parte dei negozi risultano aperti, a Sorrento quasi tutti tra negozi ed attività sono chiusi, in attesa di conferme, essendo rispetto agli altri paesi molto più legato al turismo.

Un momento anomalo per la città di Sorrento, che, se non dovesse fare i conti con questo strano periodo storico, in questo momento, per la prima domenica d’Avvento, vedrebbe le strade piene di persone ed allegria.