Sorrento. Chiusura asilo nido e sanificazione uffici comunali

Resteranno chiusi, fino al 14 novembre prossimo, i cancelli dell’asilo nido comunale “Giuliana Benzoni” di Sorrento.

Lo ricorda il sindaco, Massimo Coppola, sottolineando che il provvedimento è contenuto nel chiarimento all’ordinanza numero 86, del 30 ottobre scorso, firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il primo cittadino ha inoltre reso noto che, per la giornata di domani, 2 novembre, gli uffici comunali apriranno alle ore 10, per consentire le operazioni di sanificazione periodiche volute dall’amministrazione comunale per la prevenzione del contagio da coronavirus.