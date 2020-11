Sorrento Calcio, Amodio: “Nel mese senza gare ufficiali allenamenti andati benissimo, problemi legati al Covid ma effettueremo nuovi tamponi”.

Settimane senza giocare che hanno portato il Sorrento a continuare ad allenarsi intensamente seppur con qualche problema che conferma il ds dei costieri Antonio Amodio: “In questo mese senza gare ufficiali gli allenamenti sono andati benissimo anche se abbiamo avuto qualche problemino legato al Covid. Nel corso della settimana effettueremo nuovi tamponi per vedere la situazione. Stiamo cercando di recuperare tutti”.

L’AVVIO: “E’ stato grandioso e nessuno se lo aspettava. Dobbiamo cercare di continuare a fare bene e giocare con la stessa cattiveria e umiltà”.

IL PRIMATO: “Alla vigilia nessuno ci avrebbe scommesso anche perché siamo partiti con obiettivi diversi e con un budget inferiore al passato”.

GLI OBIETTIVI: “Nonostante tutto restano sempre gli stessi: vogliamo conquistare una tranquilla salvezza e pensare gara dopo gara cercando di conquistare quanti più punti possibili”.

IL CAMPIONATO: “Il girone H è sempre tra i più forti d’Italia. Le squadre che al momento sono in ritardo con il tempo verranno fuori”.

IL MERCATO: “Ci attende una sessione di mercato invernale lunghissima: inizierà a dicembre per terminare a febbraio. Vedremo, se si presenterà qualche opportunità cercheremo di coglierla”.

ROSA RISICATA: “Abbiamo una rosa risicata e perciò sia per il Covid che nel caso la Lega decidesse di farci giocare partite infrasettimanali, potremmo andare in difficoltà. E’ un momento difficile per tutti e quindi non è semplice investire”.

DI ALESSIO PETRALLA