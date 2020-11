Sorrento. Abbiamo intervistato Don Alfonso Iaccarino, assessore al Turismo della città del Tasso. Ecco quello che ha ci ha raccontato:

Oggi un cuoco importante deve essere anche un buon manager. Ho esperienze in tutto il mondo, ho visitato 96 nazioni per motivi di lavoro, di vacanza, di interessi personali o per imparare qualcosa. Quella di assessore è una nuova esperienza e darò tutto mio stesso perché quando faccio qualcosa nella mia vita vado sempre al massimo. Ci sarà anche qualche errore da parte mia però affronto il compito con tanta umiltà, con rispetto per il gruppo di lavoro e per il sindaco Massimo Coppola che sarà sicuramente una grande spalla per quelli che saranno i miei progetti.