Sorrento, anche Villa Fiorentino si illumina di rosso contro la violenza sulle donne

Sorrento. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne anche Villa Fiorentino, situata proprio nel cuore della città del Tasso, ha scelto di illuminarsi di rosso così come è stato fatto per molti monumenti ed edifici simbolo in tutta Italia. A Villa Fiorentino erano presenti il sindaco Massimo Coppola, l’ad della Fondazione Sorrento Gaetano Milano ed il consigliere comunale Rossella Di Leva, in un gesto simbolico in memoria delle tantissime donne vittime di femminicidio ed anche un segno di vicinanza a tutte le donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti.