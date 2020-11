Sorrento: anche Casarlano, Priora e parte alta addobbate con le luminarie natalizie

Sorrento. “Che cosa è il Natale? E’ tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro”. Lo scrive su Facebook il consigliere comunale Luigi Di Prisco. “È un anno difficile, per molti versi è un anno triste, il 2020. Ma l’emergenza sanitaria ed economica non ci devono far dimenticare queste parole e il significato più profondo del Natale”.

“Per questo, pur nel doveroso risparmio, abbiamo voluto regalare un segno tangibile del Natale a tutti i cittadini, dal centro alle periferie: per la prima volta diverse zone di Casarlano, Priora e parte alta di Sorrento sono state addobbate con le luminarie natalizie. Un segnale che conferma l’impegno dell’amministrazione nel voler valorizzare anche le frazioni, con la visione di una città policentrica. Un ringraziamento sentito a Giulia Gioiello e Massimo Staiano, questo gesto simbolico è frutto anche del loro grande impegno. Speriamo lo apprezziate e che davvero possano essere delle luci di speranza, che indichino la via che conduce a tempi migliori”.