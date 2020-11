Sorrento. Al Municipio, un sistema per automatizzare i controlli e prevenire i contagi.

Un termoscanner per automatizzare i controlli e prevenire i contagi da Covid-19.

Lo strumento è stato installato all’ingresso del Palazzo Municipale di Sorrento, dono di due aziende sorrentine operanti nel settore dell’informatica, la Dgtech di Gianluca De Angelis e la Mediateck di Alessandro Di Martino.

Il sistema è in grado di effettuare il controllo della temperatura, attraverso una telecamera termica, e di rilevare e segnalare l’eventuale assenza della mascherina.

“Ringraziamo le due società per avere donato l’apparecchiatura al Comune di Sorrento – dichiara il sindaco, Massimo Coppola – Un ausilio prezioso per contingentare gli accessi agli uffici, a causa dell’emergenza Covid”.