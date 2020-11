Sorrento. Abbac “400mila euro ai cittadini colpiti dalla crisi, iniziativa di valore”

Sorrento ( Napoli ) . Dal Comune, 400mila euro a sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi – l’Abbac Penisola Sorrentina: “Iniziativa di valore, in linea con quanto avevamo già formulato in un tavolo gli scorsi mesi, invocando l’istituzione di un fondo unico, utilizzando le economie e risorse comunali. In attesa delle modalità di selezione ed erogazione, chiediamo incontro formale per individuare sinergia anche per riduzione tributi locali e analisi fabbisogni e azioni coordinate. Turismo ricettivo in default con costi notevoli su famiglie e imprese, ripresa prevista solo nel 2022. Occorrono azioni congiunte in Penisola che prevedano l’istituzione di una task force e un tavolo permanente- lo dichiarano il presidente regionale Agostino Ingenito e il consiglio direttivo territoriale coordinato da Marcello Coppola.