Sorrento, a Villa Fiorentino nasce la “Baby bank”: una raccolta di libri, computer e giocattoli per bimbi che hanno bisogno

Sorrento. In un periodo nero come quello che stiamo vivendo, ci sono anche gesti che regalano tanta luce. Da questa settimana, presso “Le casette della gioia”, all’ingresso del Parco Giochi di Villa Fiorentino, è partita la “Baby Bank: una raccolta di vecchi computer per la Dad, di giocattoli funzionanti e di libri per bambini per ridistribuirli alle famiglie in difficoltà per cercare di rendere il Natale più sereno per tutti. Una splendida iniziativa di Eugenia Di Leva.

I giocattoli potranno essere consegnati e ritirati presso le casette ogni mercoledì, venerdì e domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30. Per motivi igienici, non si accettano. Tutti i giocattoli verranno igienizzati prima della consegna. Per chi vuole contribuire ma non ha giocattoli da donare si accettano anche donazioni di carta da regalo colorata e pile previa richiesta del formato necessario per non sprecare denaro. Se qualcuno ha qualche oretta da donare, ci permetterà di stare aperti qualche altro giorno della settimana.

Domani domenica 8 novembre, invece, dalle 9.30 alle 12.30 si aspettano tutti i bimbi per scambiare un gioco che non usano più con uno che gli piace di più! “Raccomandiamo ai genitori le mascherine, il distanziamento fisico e di risanificare i giocattoli una volta a casa”, scrive Eugenia Di Leva.