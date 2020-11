Solo pari tra Atalanta ed Inter! Ma è calcio noia!

Atalanta-Inter sfida pomeridiana della settima giornata capita tra le sfide Champions League e le sfide di National League. National League che sarebbe opportuna sospendere in questo periodo. Il primo è che giocando più volte è fisiologico un calo del rendimento dei giocatori. Il secondo è ben più grave motivo è che adesso i giocatori dovranno per forza viaggiare e maggiore sarà il rischio di contagiati da Covid-19. Ma questo aspetto non interessa alla Uefa perché a Nyon si pensa solo al dio denaro. Atalanta – Inter si gioca sulla falsa riga degli altri anticipi. Brutte e noiose partite come questa Unica azione nei primi 45′ un tiro cross di Froilen che mette in difficoltà Handanovic che devia in angolo. I restanti minuti sono stati di noia mortale. Nel secondo tempo almeno le cose cambiano. L’Inter diventa più intraprendente e si porta in vantaggio al 58. Cross perfetto di Young e Lautaro di testa batte a rete. Ancora Inter al 63′. Bell’azione di Lautaro che indietreggiando lascia spazio all’inserimento di Vidal il cui tiro è repinto da Sportiello che respinge anche il tiro di Barella. Conte cambia l’infortunato Vidal che con un vergognoso fallo su Gomez si fa male al ginocchio. Entra Gagliardini e l’Atalanta segna con Myarciuk( 78′). Le squadre reclamano alla fine un rigore ciascuno. Uno per fallo di D’Ambrosio su Myarchiuk e l’Inter per fallo di Sportiello su Lukaku. L’arbitro non ne assegna una.