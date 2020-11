Solo pari per un Sassuolo normale

Se è il Sassuolo la squadra che deve dare spettacolo allora il calcio italiano sta inguaiato. La sfida tra Sassuolo ed Udinese è di una noia mortale. Sarà che non c’è pubblico ma per i presenti la prima sfida della settima giornata di serie A è stata un sonnifero vero e proprio. Un tiro solo è stato indirizzato nella porta .Ferrari un difensore da turbo facile. tentava di portare in vantaggio la squadra romagnola ma il palone andava fuori . Per il resto il nulla . L’ Udinese chiude le linee di passaggio e il Sassuolo va in difficolta dando anche una lezione di tattica a chi crede di saper leggere le sfide ed invece non riesce mai a risolvere una questione tattica.