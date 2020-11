Solidarietà ai colleghi di Faro online. Cinque coltellate per fermare la redazione mobile

Positanonews esprime la sua massima solidarietà ai colleghi del Faro online, che come noi fanno parte del circuito Anso, per ciò che accaduto. Riportiamo le loro stesse parole.

Cinque coltellate, ben assestate, per creare squarci su una delle ruote della redazione mobile del Faro online (camper parcheggiato a Fiumicino, sede della redazione centrale) e così fermarlo. Di per sé non è un danno epocale, ma è il “sottinteso” del gesto che deve far riflettere. Fermare una redazione, impedirle di muoversi, assume un significato che va oltre il danno in sé.

Episodi del genere sono sempre spiacevole e violano il diritto al fare informazione.