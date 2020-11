Solennità di Sant’Agnello Abate 2020

Mancano ancora 14 giorni alla Festa del Santo Patrono del Comune omonimo, ma in tempo di covid e per rispettare il protocollo sanitario, bisogna pianificare ed organizzare in tempo. Nel parlare con il Parroco Don Francesco Iaccarino, abbiamo un preannuncio di quello che si potrebbe fare per accogliere i tantissimi fedeli e devoti a Sant’Agnello. Il parroco dice : se il tempo ci assiste e lo permette le celebrazioni saranno tenute nella piazza dalla bella gradinata. Ricordiamo che la tradizione racconta che la madre del Santo, non riuscendo ad avere figli pregava spesso con fede Santa Maria affinché potesse dare al mondo un bambino. Un giorno finalmente ebbe la rivelazione: avrebbe partorito un bimbo, Agnello appunto, che sarebbe stato molto caro a Dio. Tradizione voleva che le donne incinte il 14 dicembre dovevano senza scusanti andare a venerare il santo nel comune di San’ Agnello e se malauguratamente impossibilitate avrebbero passato il giorno nel più completo riposo in compagnia del marito.

Questa leggenda aurea fa arrivare a Sant’Agnello gente da tutto il vicinato, in particolar modo da Capri, ove la tradizione si tramanda da madre in figlia. Ben fa Don Francesco a preoccuparsi di come accogliere al meglio i fedeli, la sua è una gran bella idea, tra l’altro in passato si è già tenuta, essa idea, preclude, però il traffico sul tratto di corso Italia che lambisce la Chiesa Parrocchiale e soprattutto che il tempo meteorologico sia clemente e soleggiato. Per gli aggiornamenti ci diamo appuntamento nei prossimi giorni.