Sofia Sala, figlia Dayane Mello: ecco perché non vive con il padre

Sofia è la figlia di Dayane Mello e Stefano Sala: tempo fa fece discutere la loro scelta di far vivere la piccola con il papà. Il motivo. Ha fatto davvero molto discutere la decisione da parte di Dayane Mello e Stefano Sala di far vivere, come riporta Isaechia, loro figlia Sofia con il papà. Tantissimi fan, infatti, quando circa due anni fa è uscita questa notizia, hanno creato parecchio malumore, soprattutto sul web e sui social, dal momento che si sarebbero aspettati di vedere la piccola di casa accanto alla madre e non, come poi è accaduto, accanto al papà.

Ecco il motivo per il quale i due, in totale accordo, hanno deciso di prendere questa importantissima decisione. L’amore tra Stefano Sala e Dayane Mello ha bruciato ardentemente quanto si è spenta in pochissimo tempo. Dopo soltanto due settimane di relazione, infatti, la ragazza, la bellissima modella brasiliana che stasera sarà al Gf Vip e dovrà affrontare la temibile nomination.

Il motivo per il quale è stata presa da parte dei due genitori questa decisione va ricercato nel fatto che il lavoro di lei non avrebbe permesso, in quel momento, stabilità alla piccola; al contrario, invece, Stefano Sala, grazie anche all’aiuto dei suoi genitori vicini, avrebbero potuto dare quella stabilità che, soprattutto nei primissimi momenti di vita della piccola, era fondamentale avesse.

Una decisione non semplice da prendere ma, allo stesso tempo, è stata fatta di comune accordo tra le parti con l’unico obiettivo di salvaguardare il benessere della piccola Sofia che, difatti, sta crescendo molto bene. Con mamma e papà sempre con lei.